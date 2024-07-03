أودى بحياة 7 أشخاص.. إعصار بيريل يتجه نحو جامايكا

بيريل هو أول إعصار هذا الموسم في المحيط الأطلسي. يعد حدث مناخي بهذا الحجم نادرًا للغاية في وقت مبكر. من موسم الأعاصير الذي يمتد من أوائل جوان إلى أواخر نوفمبر.

ويتقدم إعصار بيريل، في وقت مبكر بشكل خاص، اليوم الأربعاء في منطقة البحر الكاريبي. بعد أن تسبب في أضرار جسيمة وسبعة قتلى على الأقل. كما يستعد لضرب جامايكا يوم الأربعاء، حسبما يحذر مركز الأعاصير الأمريكي (NHC).

وعلى الرغم من هبوطه بعد ظهر الثلاثاء إلى الفئة 4، فقد تم تصنيف هذا الإعصار الأول لهذا الموسم. مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، ضمن الفئة 5، وهي الأعلى مع رياح تتجاوز سرعتها 252 كم / ساعة وتأثيرات “كارثية محتملة”.

“الرياح المدمرة“

كان بيريل آنذاك أول إعصار من الفئة الخامسة سجلته خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية على الإطلاق.

وكتب المركز الوطني للأعاصير في نشرته في الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء: “من المتوقع حدوث رياح مدمرة (…). وارتفاع منسوب المياه القاتل وأمواج مدمرة في مناطق جامايكا وجزر كايمان يوم الأربعاء”.

وعلق مدير المركز الوطني للصحة مايكل برينان قائلا: “الخبر السار هو أن بيريل بدأ يضعف قليلا”. واصفا الإعصار بأنه “خطير للغاية”.

وأضاف أن الإعصار بيريل قد يضرب جامايكا في الفئة الثالثة أو الرابعة. “مع احتمال حدوث أضرار كارثية بسبب الرياح وأضرار واسعة النطاق في المنازل والأسطح والأشجار وخطوط الكهرباء”.

ويقول مايكل برينان: “في جامايكا، عليك أن تكون في مكانك الآمن عند حلول الظلام. وأن تستعد للاحتماء في مكانك طوال يوم الأربعاء”. وسيؤثر إعصار بيريل أيضًا على جنوب هايتي ويصل إلى شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك مساء الخميس.

ارتفاع درجة حرارة شمال الأطلسي

بيريل هو أول إعصار هذا الموسم في المحيط الأطلسي. تعتبر ظاهرة مناخية بهذا الحجم نادرة للغاية في وقت مبكر جدًا من موسم الأعاصير. الذي يمتد من بداية يونيو إلى نهاية نوفمبر في الولايات المتحدة.

وتوقع مرصد الطقس الأمريكي (NOAA) موسمًا استثنائيًا في نهاية ماي واحتمال حدوث أربعة إلى سبعة أعاصير من الفئة الثالثة أو أعلى.