أورثني العناء والشقاء بعدما رحل إلى دار البقاء!

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:

الدموع تُغرق عيوني، يمزق الألم قلبي ويحوّله أشلاء، لأنّني في لمح البصر وبين ليلة وضحاه تحوّلت ابتسامتي إلى دمار.

ذبلت زهرة شبابي وتغيّرت من ريحانة إلى أشواك ضارة، والسبب والدي، لأنّه تجرّد من أبوّته ومسؤوليته ولم يوفر لنا العناية الضرورية، كان قاسيا بلا رحمة ولا شفقة، لأنّ قلبه امتلأ بالكره والأنانية.

يشهد الله أنّني لم أبالغ، فهذه حقيقة والدي وصفاته منذ أن أبصرت نور الحياة، رجل لا مكانة له عندي ولا اسما ولا عنوان، لأنّه كان يمارس سلطته الظالمة.

يرفض خروجنا ولا يصرف علينا حتّى عند المرض، لا يعالجنا ويتركنا نتخبّط في الألم حتّى يكتب لنا الله الشفاء.

بسببه أصبحت مقعدة، لأنّه يوم أصابني المرض وكان في بدايته رفض أن يعالجني حتى تفاقمت الأوضاع وصرت على ما أنا عليه الآن.

أصبحت لا أطيق هذا الرجل لأنّه حطم حياتي كلّها وسرق زهرة شبابي وربيع عمري، هذا الرجل لم يعش كثيرا بعد مرضي، حيث تعرّض لحادث سقوط وتوفي.

الحادثة وكأنّها عقاب من عند الله من جراء قسوته وجبروته، لم أذرف لفراقه ولو دمعة ولم أشعر أبدا بعدم وجوده بل العكس ارتحت من مشاكله.

لكن لم أستطع التخلص من الوجع، لأنّه تسبب في إعاقتي وجعلني محرومة من الوقوف على قدميّ والعيش في سعادة وفرح، محرومة أيضا من بناء بيت زوجية، فالشاب يفضل الجميلة الرشيقة، السالمة المعافاة من أيّ خطب، من سينظر إلى من هي مثلي، أيقنت بداخلي أنّه لا أحد يريدني.

أبي، رغم كل شيء معذرة، لا أدري إن كنت سأسامحك بعدما حرمتني من حقي في الحياة، ولكن قلبي الطيّب دائما يدعو لك بالرحمة والمغفرة.

نرجس

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