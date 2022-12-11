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الرياضة

أورساتو حكما للقاء الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي المونديال

بقلم عزيز طالبي
أورساتو حكما للقاء الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي المونديال
أورساتو
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اختير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة مباراة الأرجنتين و منتخب كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر .

وستكشف مباراة، يوم الثلاثاء، عن هوية المتأهل لتنشيط نهائي العرس الكروي الجاري بقطر الذي عرف خروج ابرز المنتخبات مثل البرازيل و انجلترا والبرتغال.

كما سيقابل الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا، الفائز من النصف النهائي الثاني بين فرنسا والمغرب.

وكان الحكم أورساتو قد أدار مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور إلى جانب إدارته مباراة الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات.

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