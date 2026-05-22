“أورفو” يشرف على تفريغ 26 ألف رأس ماشية بميناء وهران

أشرف الديوان الجهوي للحوم بالغرب “أورفو”، على عملية تفريغ 26180 رأس ماشية مستوردة من إسبانيا عبر ميناء وهران.

وقد سخرت مصالح الديوان الجهوي للحوم بالغرب “أورفو” إمكانيات لوجستية معتبرة من خلال تجنيد العديد من الشاحنات وفرق تقنية وبيطرية لضمان نقل المواشي نحو عدة ولايات داخلية في ظروف ملائمة. وفق المعايير المعمول بها حفاظا على سلامة الماشية وجودة المنتوج الموجه للاستهلاك.

وتأتي هذه العملية ضمن برنامج استيراد المواشي الذي باشرته السلطات العمومية خلال الأشهر الأخيرة من عدة دول. على غرار إسبانيا ورومانيا. بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي وتخفيف الضغط على المواطنين من خلال توفير كميات معتبرة من المواشي عبر مختلف الولايات وبأسعار مدروسة.