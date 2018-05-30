أوركسترا “دي بيازا فيتوريو” تمتع الجمهور وتغني جزائري

استمتع الجمهور العاصمي سهرة أمس بحفل غنائي احياه الأوركسترا “دي بيازا فيتوريو”.

الذي قدم مجموعة من الأغاني في نوع من المزيج العرقي عرضها في سجل الموسيقى العالمية.

قاعة ابن زيدون برياض الفتح استقبلت جمهور الغفير قدم للتمتع خلال 75 دقيقة بإبداع 13 عازف تحت قيادة ماريو ترونكو.

وفي جو بهيج، ابرز عازفوا الموسيقى تمكنهم وتفوقهم بتقديمهم مقاطع عديدة على غرار “تال تال” و”سانو” و “بريلوديو” و”باليش”.

منتقلين من نوع البلوز إلى الروك نرول ثم موسيقى البوب وكذا الديسكو والطبوع الأمريكية اللاتينية ثم الشرقية ليختتموا بانغام جزائرية.

واستطاع عازفو الأوركسترا أن يخلقوا نوعا من التفاعل مع الجمهور الذي ردد مقاطع كل الأغاني التي ادتها الفرقة.

حفل أوركسترا “دي بيازا فيتوريو” الذي نظم من قبل المعهد الثقافي الايطالي بالتعاون مع وزارة الثقافة وديوان رياض الفتح.