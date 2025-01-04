أورلاندو بايرتس يُخلط حسابات شباب بلوزداد

تمكن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي، اليوم السبت، من الفوز أمام ملعب أبيجان، بثلاثية نظيفة، في إطار مواجهة الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة الأبطال.

ليرتقي النادي الجنوب إفريقي لصدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط. وعلى إثر هذه النتيجة، تراجع ممثل الكرة الجزائرية في هذه المجموعة، شباب بلوزداد، للمركز الثالث في الترتيب العام للمجموعة، برصيد 6 نقاط.

وعليه سيكون شباب بلوزداد مجبرا على تفادي الخسارة في مواجهة الجولة الخامسة، عندما يحل ضيفا ثقيلا أمام أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي، الجمعة المقبل، للمحافظة على حظوظه في التأهل لربع نهائي المنافسة القارية.

خاصة وأن وصيف المجموعة الأهلي المصري سيكون في مهمة سهلة نسبيا عند تنقله إلى الكوت ديفوار لمواجهة، ملعب أبيجان.

بعدها سيستضيف الشباب نادي ملعب أبيجان، الجنوب الإفريقي بتاريخ 17 جانفي، في إطار مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.