أورلاندو بيراتس يصل الجزائر تحسبا لمواجهة المولودية

كشفت إدارة نادي أورلاندو بيراتس عن وصول وفد الفريق إلى الجزائر تحسبا لمواجهة نادي مولودية الجزائر ، يوم الفاتح أفريل بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ولقي وفد نادي أورلاندو بيراتس ترحابا كبيرا من قبل المسؤولين عن الكرة الجزائرية، الذين وضعوهم في اريحية كبيرة قبل تنشيط المواجهة القادمة.

ويستقبل مدرب مولودية الجزائر خالد بن يحي ولاعبيه فريق أورلاندو، في ثاني أيام عيد الفطر، قبل التنقل إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورغ في مباراة الإياب يوم 9 أفريل القادم.

كما تصاعدت حمى القمة الإفريقية، التي ستجري ضمن دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وسط جماهير النادي الكبيرة، التي تعلق أمالا كبيرة على زملاء المتألق نعيجي لتحقيق نتيجة ايجابية. بدليل نفاذ تذاكر المباراة في زمن قياسي.