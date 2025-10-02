أوروباليغ.. حاج موسى يتعثر مع فينورد أمام أستون فيلا

شارك الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، أساسيًا رفقة فريقه فينورد روتردام الهولندي، في المواجهة التي جمعته بنادي أستون فيلا الإنجليزي.

ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي (أوروباليغ)، غير أنّ ظهوره لم يكن بالمستوى المنتظر.

ورغم الجهود التي بذلها، إلا أن حاج موسى وجد صعوبة كبيرة في فرض نفسه هجومياً، بحكم الخطة الدفاعية التي انتهجها الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب أوناي إيمري. وهو ما انعكس سلباً على مردوده العام فوق أرضية الميدان.

من جهته، لم تكن اختيارات المدرب الهولندي روبن فان بيرسي موفقة، إذ بدت خطته التكتيكية بعيدة عن الفعالية، ما سمح للفريق الضيف بالتحكم في زمام المباراة والخروج بفوز مستحق بنتيجة (2-0).

وسجل أستون فيلا ثنائيته في الشوط الثاني عبر الأرجنتيني إميليانو بوينديا في الدقيقة (61) والقائد جون ماكجين في الدقيقة (79).

بهذا التعثر، تعقّدت مهمة فينورد نسبياً في سباق التأهل عن مجموعته، بينما سيكون على حاج موسى مراجعة مستواه في قادم المواعيد الأوروبية لإقناع مدربه والجماهير بأحقّيته في قيادة الخط الأمامي.