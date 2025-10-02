أوروباليغ.. ماندي وبن طالب يقودان ليل للفوز أمام روما

حقق نادي ليل الفرنسيفوزاً ثميناً على حساب ضيفه روما الإيطالي بهدف دون رد، في مباراة لعبت اليوم الخميس، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

اللقاء كان جزائريّ النكهة، إذ بصم الثنائي عيسى ماندي ونبيل بن طالب على حضور قوي ساهم بشكل مباشر في هذا الانتصار.

عيسى ماندي لعب المباراة كاملة وقدم أداءً دفاعياً مثالياً، تميّز بصلابته وخبرته، ترجمه بـ48 تمريرة ناجحة بنسبة دقة بلغت 94%. إضافة إلى 4 تشتيتات للكرة و3 إيقافات لتسديدات خطيرة. كما أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق بتشتيت كرة من على خط المرمى.

ونجح في تدخلات وعرقلات حاسمة، وفاز بجميع المواجهات الأرضية، لينال تنقيط 8.0 من 10 ويصنف ضمن نجوم اللقاء.

من جهته، شارك نبيل بن طالب في التشكيلة الأساسية وقدم مستوى مميزاً في وسط الميدان. إذ لعب 63 دقيقة قبل أن يغادر أرضية الملعب. وكان فعالاً في استرجاع الكرات وتنظيم اللعب، ونال على مردوده تنقيط 7.0 من 10.