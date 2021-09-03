أوروبا إكسبريس.. قطار يسافر عبر 26 دولة في 36 يوما

يغادر قطار مميز للغاية لشبونة اليوم في رحلة فريدة من نوعها فإنه سيسافر عبر 26 دولة. وسيتوقف في أكثر من 100 بلدة ومدينة. خلال رحلة مدتها 26 يومًا. وستكون وجهته النهائية باريس. حيث من المتوقع أن تصل في 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة “اوستلير” الإسبانية إن هذا القطار أُطلق عليه اسم “أوروبا اكسبريس” Connecting Europe Express. لأنه يهدف إلى ربط القارة القديمة في هذه السنة الأوروبية للسكك الحديدية 2021.

كما يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية وسيلة النقل هذه لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ و بحاجة إلى قطاع سكك حديدية أوروبي قوي.