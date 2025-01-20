أوروبا استنفذت نصف مخزونها من الغاز هذا الشتاء وقلق حول نقص الإمدادات

استنفذت أوروبا نصف مخزونها من الغاز الطبيعي هذا الشتاء، مما أثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات، وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية. بشأن أمن إمدادات الغاز، فإن احتياطيات الاتحاد الأوروبي تحتوي على غاز أقل بنسبة 16% مقارنة ببداية عام 2023.

وأشارت صحيفة “الإسبانيول”، إن أوروبا بذلك استنفذت نصف مخزونها من الغاز هذا الشتاء. وإجمالي مستوى مخزونات الغاز في أوروبا انخفض بنسبة 25 % من ذروتها، ليكون أكبر انخفاض منذ عام 2018.

وارتفعت الأسعار بنسبة 4% الأسبوع الماضي لتقترب من أعلى مستوياتها في 14 شهرا، حيث تكافح السوق من انخفاض المخزونات وضيق الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة في البورصة الهولندية، وهي معيار الغاز الأوروبي، بشكل طفيف اليوم الاثنين. حيث تراجعت بنسبة 1.2% إلى 49.05 يورو لكل ميجاواط.

وبدأ عام 2025 بالإغلاق النهائي لخط أنابيب الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا، ورغم أن روسيا لا تمثل سوى 5% من الغاز الذي يصل إلى الاتحاد الأوروبي. فإن كل شيء كان يشير إلى أن الاعتماد على روسيا سوف يتضاءل بشكل أكبر، ولكن هذا لم يحدث.

وأثار تعليق تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا مخاوف بشأن إمدادات الغاز عبر الاتحاد الأوروبي. في السابق كانت موسكو تزود الاتحاد الأوروبي. بنحو 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن البرتغال تمتلك أكبر حجم من تخزين الغاز قيد التشغيل، بنسبة تزيد عن 100%. وتأتي السويد في المرتبة الثانية بنسبة 88%، ثم بولندا بنسبة تقترب من 79%. في المقابل، تمتلك هولندا أقل حجم من الغاز المخزن بنسبة 48.96%، تليها كرواتيا بنسبة 49.71%، ثم فرنسا بنسبة 51.42%.

وعلى الرغم من هذه النسب التخزينية، فإن البرتغال تمتلك ثالث أصغر احتياطي من الغاز في أوروبا، بإجمالي 3.59 تيراواط/ساعة، في حين تمتلك ألمانيا أكبر احتياطي بواقع 178.28 تيراواط/ساعة. مع انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية إن أمن إمدادات الغاز ليس تحت التهديد.