أوروبا: اضطرابات وتأخيرات في حركة النقل بهذه التواريخ

يمكن أن يتأثر المسافرون جواً في أوروبا بالتأخير والاضطرابات، حيث أعلن العمال عن إضرابات في الأسابيع المقبلة.

وينبغي على المسافرين في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن يكونوا مستعدين للتأخير. حيث تتركز الإضرابات في هذه البلدان بشكل خاص.

كما تجد أوروبا نفسها في قبضة العديد من الإضرابات، حيث يخرج العمال إلى الشوارع للمطالبة بأجور أفضل وظروف عمل أفضل. وتأثرت العديد من القطاعات، خاصة تلك التي وضعت خطط سفر لهذه الفترة.

إسبانيا: إضرابات المطارات في جانفي

بدأ موظفو الخدمات الأرضية في أيبيريا في إسبانيا إضرابًا في الفترة من 5 إلى 8 يناير. مما أثر على جميع المطارات الـ 29 التي تخدمها شركة النقل الوطنية في البلاد.

كما أدت الإضرابات، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر ثم تم تعليقها. إلى تعطيل حوالي 444 رحلة جوية من أيبيريا وإيبيريا إكسبريس وإير نوستروم.

بالإضافة إلى ذلك، سيضرب موظفو أمن المطار في مطار أليكانتي إلى 14 جانفي. مما سيؤثر على الضوابط الأمنية ومناولة الأمتعة خلال إضرابين يوميًا لمدة ساعتين من 8.45 إلى 9.45 صباحًا. ومن 6 إلى 7 مساءً، وفقًا لتقارير يورونيوز.

ويُنصح الركاب بالبحث عن رحلات بديلة حيث يحتج العمال على الاستعانة بمصادر خارجية. مما قد يؤدي إلى تغييرات في ظروف عملهم.

المملكة المتحدة: إلغاء إضرابات مترو أنفاق لندن

في تطور اللحظة الأخيرة، تم الإعلان عن الإضرابات المخطط لها في مترو أنفاق لندن في الفترة من 8 إلى 12 جانفي. بسبب عرض الأجور المنقح الذي قدمه عمدة لندن صادق خان. في حين تم إلغاء الإضراب لمدة أربعة أيام قبل 20 دقيقة فقط من بدايته. إلا أن بعض الاضطرابات قد لا تزال تؤثر على السفر يوم الاثنين بسبب الإلغاء غير المتوقع.

إيطاليا: إضرابات في المطارات ووسائل النقل العام

كما تواجه إيطاليا إضرابًا في وسائل النقل العام على مستوى البلاد يوم 24 جانفي. مما سيؤثر على الحافلات والترام ومترو الأنفاق.

ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في تأخيرات وإلغاءات محتملة للمسافرين جواً. حيث يخطط مراقبو الحركة الجوية للإضراب من الساعة 1 إلى 5 مساءً.

ألمانيا: سائقو القطارات يعلنون عن إضرابات مفتوحة

يخطط سائقو القطارات الألمان للإضراب في الفترة من 10 إلى 12 جانفي. مع توقع المزيد من الإضرابات طوال عام 2024.

وكانت الإضرابات المفتوحة، التي شارك فيها عمال القطارات والشحن. نتيجة لنزاع طويل الأمد مع شركة تشغيل القطارات دويتشه بان. حول ظروف العمل والأجور والرواتب وساعات العمل.

وسط التوترات المستمرة، واجه اتحاد سائقي القطارات الألماني (GDL) اتهامات بتضارب المصالح. مما قد يؤثر على قدرتهم على التفاوض على اتفاقيات جماعية مع شركات السكك الحديدية.

بغض النظر عن الطقس، يُنصح السياح إلى أوروبا دائمًا بشراء تأمين السفر عند السفر إلى المنطقة. لأنه يمكن أن يحميهم من النفقات غير المتوقعة.