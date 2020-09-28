أوروبا: اعتقال 50 مهربا للبشر وأكثر من 7000 “حراق” خلال 10 أيام

تمكنت وكالة الحدود وخفر السواحل الاوروبية “فرونتكس” من القبض على 50 مهربا للبشر، من 11 إلى 21 سبتمبر.

وجاء في تقرير فرونتكس، أنه عملية دانوب 5، كشفت عن 7248 مهاجراً غير شرعي، مع حجز 83 وثيقة مزورة.

كما مكنت العملية التي قادتها فرونتكس من حجز 17 سيارة مسروقة و20 ألف قناع جراحي غير مصرح به.

وشاركت 14 دولة أخرى في العملية ممثلة في بولندا، المجر، سلوفاكيا، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، رومانيا، بلغاريا، اليونان، صربيا، البوسنة والهرسك.

كما شاركت في العملية أيضا كل من مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود وألبانيا، مع تدخل منظمتا الشرطة الأوروبول والانتربول.

وقد تم إنشاء مكتب عملياتي مشترك في فيينا لتسهيل تبادل المعلومات وتوجيه التحقيقات التي ستتبع الإجراء.

وكانت العملية هي الأولى من نوعها التي تنظمها فرونتكس هذا العام ، والأولى خلال وباء كوفيد -19.