أوروبا تدق ناقوس الخطر بسبب الحراڤة

دقت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية ناقوس الخطر بسبب الهجرة غير الشرعية. حيث أشارت فرونتكس في تقريرها الأخير، إلى أن عدد الدخول غير المنتظم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022. بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2016.

ووفقًا لوكالة مراقبة الحدود هذه، في عام 2022 ، سجل الاتحاد الأوروبي 300 ألف حالة دخول غير نظامي.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 64٪ مقارنة بعام 2016، مشيرا إلى أن السوريين والأفغان والتونسيين يشكلون معًا 47٪ من مداخلها غير النظامية. فيما يسجل غرب البحر الأبيض المتوسط ​، انخفاضًا في الهجرة.

وأظهر هذا التقرير الأخير من فرونتكس أيضًا أن النساء مثلن أقل من واحد من كل عشرة حراقة.

في المقابل، انخفضت نسبة القاصرين بشكل طفيف، عام 2022 ، لتصل إلى نسبة 9٪.

بالإضافة إلى ذلك ، أفادت فرونتكس أيضًا عن نسبة كل طريق يسلكه هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين في عام 2022.

وقد سجل غرب البحر الأبيض المتوسط ​​الذي يرتاده الحراقة في أغلب الأحيان انخفاضًا في الهجرة في العام السابق.

وفقًا لبيانات فرونتكس، شهد هذا المسار عددًا أقل من المداخل غير القانونية بحوالي خمس مرات مقارنة بالعام السابق. حيث تحسب هذه الميزانية العمومية حوالي 14،582 وافدًا سريًا. غالبية الحراقة هم من أصول سورية، مغربية، وجزائرية بشكل خاص.