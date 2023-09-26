أوروبا ترفع أسوارها وتغلق حدودها

قررت العديد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا إغلاق حدودها، بعد تسجيل تدفقات هائلة للمهاجرين، على كافة الجبهات.

وتعمل إيطاليا ودول الجبهة الجنوبية على إيجاد التوازن الصعب بين إنقاذ المهاجرين، والاتفاقيات مع دول العبور. وحلول إعادة التوزيع.

وأوضحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول خارجه أن المسار له رأي مختلف تماما.

كما عززت بولندا حدودها مع سلوفاكيا، وأعادت السيطرة عليها على الرغم من منطقة شنغن.

وفي غضون ذلك، قررت فرنسا نشر المديرية العامة للأمن الداخلي مباشرة على حدود مينتون. وهذا خيار، وفقًا لقناة أوروبا 1، جزء من حزمة لتأمين الحدود مع إيطاليا. واستجواب جميع المهاجرين غير الشرعيين المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب.

كما يتم استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة المنطقة الواقعة بين إيطاليا وفرنسا. مع زيادة موازية في عدد الرجال المشاركين في عملية Sentinel.

كما أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه لن يتم الترحيب بالمهاجرين المتدفقين من لامبيدوزا الإيطالية.

وتأتي الأخبار أيضًا من ألمانيا “الداعمة” لزيادة الضوابط، مما يدل على أن هذا النوع من التحرك يحظى بشعبية.

واعترفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن المناقشات جارية مع بولندا وجمهورية التشيك. حول “المزيد من إجراءات مراقبة الحدود” المحتملة.

وحتى سويسرا، رغم أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، بدأت تتكيف مع الرياح الجديدة المتمثلة في الحواجز الأوروبية.

وفي هذا الصدد، قرر المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود تعزيز حرس الحدود في كانتون تيسينو. على الرغم من إدراكه أن الطريق إلى الاتحاد السويسري في الوقت الحالي لا يحظى بشعبية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يمرون عبر إيطاليا.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، تم استبعاد استخدام الطائرات بدون طيار، لأن معظم التدفقات تمر عبر وسائل عادية. بما في ذلك القطارات والحافلات.