أوروبا تعيد أعدادا هائلة من الحراڤة نحو بلدانهم

كشفت البيانات التي قدمها المكتب الأوروبي للإحصاء ، يوروستات أنه في الربع الأول من هذا العام. تمت إعادة ما مجموعه 27،880 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى. بما في ذلك دول خارج الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى ، امتثالاً لطلبات الترحيل.

وتظهر هذه البيانات أيضًا أنه عند مقارنة هذا الرقم بالربع الأخير من العام الماضي. كانت هناك زيادة طفيفة بنسبة 0.4 في المائة في عدد العائدات.

من ناحية أخرى ، بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام ، كان هناك ارتفاع كبير. حيث زادت العائدات بشكل كبير بنسبة 37 في المائة.

وفقًا لبيانات يوروستات ، خلال الربع نفسه ، تلقى ما مجموعه 111،275 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي. أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه ، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق (الربع الأول من عام 2022). كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 24 في المائة في عدد الطلبات الصادرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي للمغادرة.

فيما يتعلق بإعادة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بلد آخر بعد صدور أمر بالمغادرة. سجلت فرنسا أكبر عدد من العائدين في الربع الأول من عام 2023 ، بإجمالي 4190 فردًا ، وهو ما يمثل 15 في المائة من إجمالي العائدات.

وتبعتها ألمانيا عن كثب بـ3355 عائداً (12 في المائة) ، تليها هولندا بـ2505 عائدين (9 في المائة). والسويد بـ 2380 عائداً (9 في المائة) ، وقبرص بـ1705 عائدين (ستة في المائة).

من بين جنسيات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين عادوا إلى بلد آخر في الربع الأول من عام 2023. تصدّر الجورجيون القائمة بـ 2465 فردًا ، يليهم الهنود بـ 2250 فردًا. والألبان بـ 1875 فردًا ، والأتراك بـ 1365 فردًا ، والمولدوفا بـ 1250 فردًا.