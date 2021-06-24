أوروبا تعيد فتح حدودها هذا الصيف لغالبية المسافرين

سيعيد الاتحاد الأوروبي فتح حدوده لغالبية المسافرين عبر العالم هذا الصيف. بعد أكثر من عام من الإغلاق الذي تقرر في سياق مكافحة وباء كورونا. بحسب التقارير الصادرة مساء أمس الأربعاء من الموقع المتخصص SchengenVisaInfo.

من إسبانيا والبرتغال في جنوب أوروبا إلى لاتفيا في شمال أوروبا عبر إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط. تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إزالة القيود الحدودية واحدة تلو الأخرى للمواطنين الأوروبيين. ومواطني الدول الثالثة الذين تم تطعيمهم.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مرتبطة بشكل فعال بشبكة Covid Digital Certificate (EUDCC) التابعة للاتحاد الأوروبي وتقوم بإصدار أو التحقق رقميًا من التطعيم أو الشفاء أو شهادة الاختبار السلبية.

إصدار شهادات التطعيم الأولى

البلدان المعنية من قبل EUDCC هي النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا. ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وإسبانيا وأيسلندا. وقال المصدر نفسه إن أولى الدول التي بدأت في إصدار هذه الوثائق كانت بلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا. منذ الأول من جوان.

وأشار ذات المصدر أن بقية دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وهي قبرص وفرنسا وأيرلندا وهولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد. وسويسرا والنرويج جاهزة تقنيًا للاتصال بشبكة EUDCC.

الدول الآمنة: القائمة الأوروبية آخذة في التوسع

بالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان التي تعتبر آمنة من الناحية الوبائية آخذة في الازدياد، كما يوضح SchengenVisaInfo. الدول التي تعتبر آمنة حاليًا هي ألبانيا وأستراليا وهونج كونج واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.

وبالتالي، يُسمح للمسافرين من هذه البلدان بدخول الأراضي الأوروبية، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

الدول أكثر انفتاحًا من غيرها

اتخذت العديد من البلدان قرارات فردية لإعادة فتح حدودها أمام السياح من بلدان ثالثة. هذا هو الحال، على سبيل المثال، مع فرنسا، التي أنشأت نظام إشارات المرور منذ 9 جوان. وبفضله تسمح للمسافرين من 26 دولة أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأيسلندا وسويسرا. والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ولبنان ونيوزيلندا وسنغافورة للدخول دون قيود على أراضيها إذا تم تطعيمهم. أو بنتيجة اختبار سلبية إذا لم يتم تطعيمهم.

هذا هو الحال أيضًا مع اليونان، التي أعادت فتح حدودها على أمل إحياء صناعة السياحة فيها لجميع دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى حوالي 20 دولة ثالثة. الدول المعنية هي أستراليا والبحرين وبيلاروسيا والبوسنة وكندا والصين والكويت والجبل الأسود ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية وقطر وروسيا ورواندا. والمملكة العربية السعودية وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وأوكرانيا. الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

سويسرا تفتح أبوابها بالمسافرين الملقحين اعتبارًا من 28 جوان

ومن المتوقع أيضًا أن تعيد سويسرا فتح حدودها اعتبارًا من 28 جوان أمام المسافرين من دول ثالثة ممن تم تطعيمهم. ومع ذلك، لن ينطبق الحكم على المسافرين من البرازيل وكندا والهند ونيبال وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. دول أخرى، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال ومالطا وقبرص وإيطاليا. ودول أخرى اتخذت أيضًا خطوات فردية نحو استئناف السفر والسياحة.