أوروبا تفتح أبوابها للطلبة الجزائريين وهذه الدول المستقبلة

أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 450.777 تصريح إقامة للطلاب والباحثين غير الأوروبيين في عام 2023. ويظهر الجزائريون في ترتيب العشرة الأوائل المستفيدين.

ويترجم هذا الرقم إلى زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بـ 421,974 تصريح إقامة ممنوحة لمواطني الدول الثالثة في عام 2022.

وبحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، شهد عدد تصاريح الإقامة الصادرة. خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ارتفاعا استثنائيا بنسبة 35.9% مقارنة ببيانات العام 2021.

وفي عام 2023، حصل المواطنون الهنود على إجمالي 50308 تصريح إقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

كما يكمل المغاربة والصينيون هذه المنصة بحصولهم على 46.989 و21.871 ترخيصا على التوالي.

ومن جانبهم، حصل الطلاب الجزائريون على 13.321 تصريح إقامة في أوروبا خلال عام 2023. وبذلك احتلوا المركز السابع في قائمة أفضل 10 مستفيدين من تصاريح الإقامة للدراسة.

كما جاءت قائمة الجنسيات العشر الأكثر حصولاً على تصاريح الإقامة للدراسة على النحو التالي:

الهنود الذين حصلوا على 50308 تصريحًا، أو 11.2%؛

الصينيون، 46.988 تصريح إقامة، 10.4%؛

المغاربة، 21.871 تصريح إقامة، 4.9%؛

الأمريكيون، الذين حصلوا على 20.726 تصريحاً، أي 4.6% من الإجمالي؛

الأتراك - 16,972 (3.8%)؛

الروس – 15,127 (3.4%)؛

الجزائريون – 13,321 (3%)؛

التونسيون – 10,609 (2.4%)؛

الكولومبيون – 10,289 (2.3%)؛

الكاميرونيون – 9,343 (2.1%).

وتظهر بيانات يوروستات أيضا أن ألمانيا هي واحدة من الدول التي أصدرت أكبر عدد من تصاريح الدراسة في عام 2023.

في الواقع، منحت الحكومة الألمانية 144464 تصريح دراسة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت الدولة التي منحت أكبر عدد من التراخيص.

علاوة على ذلك، تأتي فرنسا في المركز الثاني بعدد كبير بلغ 116.950 تصريح دراسة. تليها إسبانيا التي أصدرت 55.436 تصريح إقامة للدراسة. هولندا والسويد هما الدولتان الرابعة والخامسة اللتان أصدرتا أكبر عدد من التصاريح، مع 27,922 و13,910 تصريح إقامة للدراسة على التوالي.

على عكس هذه البلدان، أصدرت مالطا أقل من 50 تصريح إقامة للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي. لتصبح، بهذا الرقم، الدولة الأكثر انغلاقًا أمام الطلاب الدوليين خلال العام الماضي.