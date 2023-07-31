أوروبا في صراع مع الهجرة غير النظامية

حدد ضباط شرطة من وحدة مراقبة المرور السلوفينية المتخصصة (SENP)، بالتعاون. مع ضابط شرطة آخر من مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة العامة للشرطة. 19 شخصًا كانوا يسافرون بشكل غير قانوني يوم الأربعاء ، 26 يوليو ، والشرطة السلوفينية و وزارة الداخلية اعلنت.

كان ضباط الشرطة على الطريق A1 بين ليوبليانا ومورسكا سوبوتا، يراقبون الانتهاكات. من قبل المركبات مثل سائقي الشاحنات والحافلات.

وفي قرية في جنوب شرق سلوفينيا، شوهد Šentrupert، سائق قافلة بما في ذلك عربة سحب وشبه مقطورة. تحمل لوحات ترخيص رومانية. وهو يستخدم هاتفًا محمولًا أثناء القيادة ولا يرتدي حزام الأمان أيضًا، مما أدى إلى اعتراضه.

وأثناء التحقيق في حمولة نصف المقطورة لضمان الأمن الكافي. اكتشفت السلطات حاويات بلاستيكية فارغة سعة ألف لتر وضعت في صفين وقاعدتين أسفل قماش القنب.

بعد مزيد من التحقيق ، وجد ضباط الشرطة أنه تم تغيير ست حاويات لإخفاء الأشخاص. وأن بداخلها 19 شخصًا استخدموا هذه الطريقة في دخول البلاد بشكل غير قانوني.

تلقى المهاجرون غير الشرعيين المعاملة المناسبة وتم تحديدهم على أنهم من الجنسيات التالية: ستة مواطنين سريلانكيين. وخمسة مواطنين بنجلاديشيين ، وخمسة مواطنين باكستانيين ، ومواطنان نيباليان ، ومواطن هندي واحد.

في يوم الجمعة الماضي، أبلغ موقع Schengen عن حالتين مشابهتين حيث حدد ضباط الجمارك في المجر. 54 فردًا تم نقلهم بشكل غير قانوني. ونتيجة لذلك، تم القبض على شخصين واحتجاز آخر بتهمة تهريب الأشخاص.

في الحالة الأولى ، قام رجلان ، أحدهما من رومانيا والآخر من اليونان. بإخفاء أربع نساء و 25 رجلاً بين المعدات والطرود المتحركة داخل شاحنتهم.

في الحالة الثانية، حاول 24 مهاجرًا غير شرعي دخول سلوفينيا من المجر بينما كان سائق روماني. مختبئًا في بعض المناطق الصغيرة في مقصورة شاحنة.