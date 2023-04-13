أوروبا ليغ.. القنوات الناقلة لمواجهات ذهاب ربع النهائي

تلعب سهرة اليوم الخميس، مواجهات ذهاب الدور الربع نهائي لمنافسة الأوروبا ليغ، بإجراء مقابلات في القمة.

وسيستقبل مانشستر يونايتد بملعب الاولدترافلد، إشبيلية بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء منقول عبر قنوات:

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وسيواجه يوفنتوس سبورتينغ لشبونة بملعبه الأليانز، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء منقول عبر قنوات:

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كما سيحل سانت جلواز ضيفا على بايرن ليفركوزن، بملعب باي أرينا، على الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء منقول عبر:

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في حين ستُلعب مواجهة فينورد روتردام ضد روما على الساعة 17.45 بالتوقيت المحلي، على ملعب فينورد، واللقاء منقول عبر:

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