أوروبا ليغ.. برنامج مباريات اليوم للدور 16 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، على موعد لإجراء مباريات ذهاب الدور السادس عشر لمنافسة الأوروبا ليغ.

وسيستقبل روما الإيطالي ريال سوسيداد الإسباني، بملعب الأولمبكو، بداية من الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر قنوات:beIN Sports 2 HD Premium، M. Liga de Campeones.

فيما سيستقبل بايرن ليفركون الألماني، خصمه فرينكفاروزي النمساوي،بداية من الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر قنوات:Canal+ Liga Campeones 7، beIN Sports HD Xtra 1

ويونيون برلين الألماني سيستقبل سانت جيلواز البلجيكي، بداية من الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر قنوات:beIN Sports 3 HD Premium، Canal+ Liga Campeones 6

كما سيتنقل الأرسنال للبرتغال لمواجهة سبورتينغ لشبونة، بداية من الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر قنوات:beIN Sports 1 HD Premium، RMC Sport 1

وسيستقبل حامل الرقم القياسي في التتويجات في المنافسة بست ألقاب، إشبيلية الإسباني، فنربخشة التركي.

بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء منقول عبر قناة:beIN Sports 3 HD Premium

واليوفنتوس الإيطالي سيستقبل فرايبورغ الألماني، بداية من الساعة الـ21.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء منقول عبر:beIN Sports 2 HD Premium، M+ Liga de Campeones 2.

فيما سيستقبل حامل لقب نسخة 2017، مانشستر يونايتد، ريال بيتيس الإسباني، على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر قنوات:beIN Sports 1 HD Premium، RMC Sport 1.

وفي الأخير، سيستقبل شاختار دونتيسك الأوكراني، خصمه فينورد روتردام، على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء منقول عبر:beIN Sports HD Xtra 1.