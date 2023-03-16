أوروبا ليغ.. مواجهات نارية لحسم التأهل للدور ربع نهائي

تلعب سهرة اليوم الخميس، مواجهات العودة لحساب الدور 16، للأوروبا ليغ، لحسم التأهل لدور ربع النهائي من المنافسة.

وستكون المواجهات على النحو التالي:

ريال سوسيداد يواجه روما (الذهاب إنتهى 2.0 لصالح روما) اللقاء على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي

فرينكفاروزي يواجه بايرن ليفركون (الذهاب إنتهى 2.0 لصالح ليفركوزن) اللقاء على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي

سانت جيلواز يواجه يونيون برلين (الذهاب إنتهى 3.3) اللقاء على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي

الأرسنال يواجه سبورتينغ لشبونة (الذهاب إنتهى 2.2) اللقاء على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي

فنربخشة يواجه إشبيلية (الذهاب إنتهى 2.0 لصالح إشبيلية) اللقاء على الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي

فرايبورغ سيستقبل اليوفنتوس (الذهاب إنتهى 1.0 لصالح اليوفي) اللقاء على الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي

ريال بيتيس الإسباني يواجه مانشستر يونايتد (الذهاب 4.1 إنتهى لصالح اليونايتد) اللقاء على الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي

فينورد روتردام يواجه شاختار دونتيسك (الذهاب إنتهى 1.1) اللقاء على الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي