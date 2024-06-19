أورو 2024.. أكستلندا وسويسرا يفترقان على نتيجة التعادل الإيجابي

حسم التعادل الإيجابي، المباراة التي جمعت اليوم الأربعاء، المنتخب أكستلندي، بنظيره السويسري، ضمن الجولة الثانية من بطولة أمم أروربا 2024.

وكان المنتخب الاسكتلندي، الشباق لافتتاح باب التسجيل في هذه المبارة، في الدقيقة الـ13، عن طريق اللاعب مكتوميناي.

رد فعل المنتخب السويسري، جاء سريعا، وبالتحديد في الدقيقة الـ26، أين تمكن شاكيري من تعديل النتيجة لمنتخب بلده.

وبهذا أصبح في رصيد منتخب سويسرا أربعة نقاط، يحتل بها المركز الثاني للمجموعة الأولى، فيما يملك منتخب اسكتلندا نقطة واحدة في رصيده، يحتل بها المركز الثالث، ليبقى منتخب المجر في المركز الأخير بدون رصيد.