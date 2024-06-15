أورو 2024.. إيطاليا تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بالفوز أمام ألبانيا

إفتتح المنتخب الإيطالي، حملة الدفاع عن لقب بطولة أمم أوروبا بنجاح، اليوم السبت، بعد الفوز المحقق أمام ألبانيا، بهدفين مقابل هدف.

في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية، لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وإحتضن ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، المواجهة التي بدأت على الساعة الثامنة ليلا، بالتوقيت المحلي، وعرفت تسجيل ثلاثة أهداف.

و سجل مهاجم منتخب ألبانيا، نيديم باجرامي، أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا، في مرمى الحارس دوناروما، بعد 23 ثانية من إنطلاق المواجهة.

بعدها تمكن حامل اللقب، المنتخب الإيطالي، من قلب الطاولة على المنافس، وتسجيل هدفين لصالح، حيث عدل أليساندرو باستوني، النتيجة لصالح إيطاليا، في الدقيقة 11 من الشوط الأول. وبعدها بخمس دقائق، سجل نيكولو باريلا، الهدف الثاني، لصالح “الأتزوري”، بعد خطأ في دفاع المنتخب الألباني.

ولم يعرف الشوط الثاني من المواجهة، أي جديد، وإنتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح منتخب إيطاليا.

وللإشارة، تحتل إيطاليا، وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المتصدر، المنتخب الإسباني، الذي حقق فوزا بثلاثية نظيفة، أمام كرواتيا.