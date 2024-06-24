أورو 2024.. اسبانيا تتأهل لثمن النهائي بالعلامة الكاملة

حقق منتخب اسبانيا، اليوم الإثنين، ثالث فوز له، ضمن دور المجموعات من بطولة امم أوروبا، على حساب منتخب ألبانيا

وأخذ المنتخب الإسباني الأسبقية في هذا اللقاء، منذ الدقيقة الـ13 للشوط الاول، عن طريق هدف من توريس.

وتمكنت اسبانيا من الحفاظ على تقدمها إلى غاية اعلان الحكم نهاية اللقاء بهزيمة منتخب ألبانيا بهدف دون رد.

وبهذا رفع المنتخب الإسباني رصيده للنقطة التاسعة، ليتأهل لثمن النهائي في صدارة المجموعة الثانية.