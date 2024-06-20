أورو 2024.. اسبانيا تطيح بايطاليا وتبلغ الدور الثمن نهائي

حقق منتخب اسبانيا، ثاني فوز له في بطولة أمم أوروبا الجارية في ألمانيا، في المباراة التي جمعتهم اليوم الخميس، بالمنتخب الإيطالي.

وكان منتخب اسبانيا الأكثر مبادرة هجوميا في الشوط الأول من هذه المباراة، إلا أن كل محاولاتهم اصطدمت بصلابة الدفاع الإيطالي.

وخلال الشوط الثاني، واصل الاسبان محاولاتهم الهجومية، ما جعل ريكاردو كالافيوري، يرتكب خطئ ويسجل ضد مرماه، مهديات التقدم للإسبان.

وانتهت هذه المباراة بفوز منتخب اسبانيا (1-0)، الذي يضمن بذلك تأهله للدور الثاني، برصيد ستة نقاط، فيما يكتفي منتخب ايطاليا بالمركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط، في حين يتواجد منتخبي ألبانيا، وكرواتيا في المركزين الثالث، والرابع على التوالي، بنقطة لكل منهما.