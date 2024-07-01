أورو 2024.. البرتغال تتأهل للربع النهائي بشق الأنفس على حساب سلوفينيا

حقق منتخب البرتغال، اليوم الإثنين، تأهل صعب، ومستحق، لربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، على حساب منتخب سلوفينيا.

وقدم منتخب سلوفينيا، مردود في المستوى خلال الوقت الرسمي من هذه المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخلال الأشواط الإضافية، ضيع النجم كريستيانو رونالدو، ضربة جزاء، ليحتكم بعدها الفريقان لضربات الترجيح، التي ابتسمت للبرتغال (3-0).

وبهذا التأهل، سيواجه منتخب البرتغال، نظيره الفرنسي، في الدور الربع نهائي من بطولة أمم أوروبا.