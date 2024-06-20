أورو 2024.. الدنمارك تفرض التعادل على منتخب انجلترا

فرض منتخب الدنمارك، اليوم الخميس، نتيجة التعادل الإيجابي، على منتخب انجلترا، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا.

ودخل منتخب انجلترا هذه المبارة بعزيمة كبيرة، ما مكنهم من أخذ الأسبقية في افتتاح باب التسجيل، في الدقيقة الـ18، عن طريق هاري كين.

دقائق بعد ذلك، جاء رد فعل المنتخب الدنماركي، عن طريق اللاعب مارتين هجولماند، الذي تمكن في الدقيقة الـ34، من تعديل النتيجة لصالح الدنمارك.

وانتهت هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، ليصبح بذلك منتخب انجلترا في صدارة المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، متبوعا بالدنمارك الذي يقاسم المركز الثاني مع سلوفينيا بنقطتين، فيما يحتل المنتخب الصربي المركز الرابع والأخير لهذه المجموعة، بنقطة واحدة.