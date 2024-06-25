أورو 2024.. النمسا تطيح بهولندا و تخطف صدارة المجموعة الرابعة

تمكن المنتخب النمساوي، اليوم السبت، من الظفر بصدارة المجموعة الرابعة، ضمن بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعد الفوز في الجولة الثالثة، أمام هولندا.

وبنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي إحتضنها ملعب الأولمبي، بالعاصمة برلين، اليوم الثلاثاء.

وضمن المنتخب النمساوي، تأهله للدور 16 من المنافسة، بعد الظفر بصدارة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، من فوزين أمام بولونيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، والفوز أمام هولندا بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، وخسارة أمام فرنسا بهدف دون رد.

وفي ذات السياق، ضمن المنتخب الهولندي كذلك تأهله للدور 16 من المنافسة، كصاحب أفضل مركز ثالث، في دور مجموعات كأس أمم أوروبا 2024.

بعد أن حققت “الطواحين” الهولندية، 4 نقاط في دور المجموعات، بالفوز أمام بولندا 2 مقابل 1، والتعادل دون أهداف أمام فرنسا، والخسارة 3 مقابل 2 أمام النمسا.