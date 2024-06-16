أورو 2024.. بلينغهام يهدي الفوز لمنتخب انجلترا أمام صربيا

حقق منتخب انجلترا، اليوم الأحد، الفوز، على حساب منتخب صربيا، برسم الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2024.

وتمكن المنتخب الإنجليزي، افتتاح باب التسجيل مبكرا في هذا اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة الـ13، عن طريق المتألق بيلينغهام.

وسعى منتخب صربيا للعودة في النتيجة، خاصة في الشوط الثاني من هذا اللقاء، لكن دفاع الإنجليزي تصدى لكل محاولاتهم.

يذكر أن منتخب انجلترا، يخوض هذه الطبعة من بطولة أمم أوروبا، الجارية في ألمانيا، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من صربيا، الدنماراك، وسلوفينيا.