أورو 2024.. تركيا تفوز بثلاثية كاملة أمام جورجيا

حقق منتاخب تركيا انطلاقة موفقة في بطولة أمم أوروبا 2024، الجارية بألمانيا، بعد فوزه مباراة الجولة الأولى، على منتخب جورجيا.

وكان الأتراك، السباقون لافتتاح باب التسجيل، في الدقيقة الـ25، عن طريق اللاعب مولدر، قبل أن يعدل ميكوتادزي النتيجة لجورجيا، في الدقيقة الـ32، ليفترق المنتخبان في هذا الشوط الأول على نتيجة التعادل (1-1).

وخلال مجريات الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ65، نجح اللاعب أردا جولر، من تعميق الفارق لتركيا، قبل أن يضيف زميله أوغلو، الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.