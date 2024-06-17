أورو 2024.. رومانيا يفوز على اوكرانيا بثلاثية

حقق منتخب رومانيا، اليوم الإثنين، انطلاقة جد موفقة في بطولة أمم أوروبا 2024 الجارية بألمانيا، من خلال فوزهم على أوكرانيا.

وتمكن المنتخب الروماني من افتتاح باب التسجيل مبكرا في هذا اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة الـ29، عن طريق اللاعب ستانسيو.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح اللاعب رازافان، في الدقيقة الـ53، من تعميق الفارق لصالح المنتخب الروماني، قبل أن يضيف زميله دراغوس الهدف الثلث في الدقيقة الـ57.

وانتهت هذه المواجهة لصالح المنتخب الروماني، بثلاثة أهداف دون مقابل، على حساب منتخب أوكرانيا.