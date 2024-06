أورو 2024.. سلوفاكيا تصنع أولى المفاجآت و تطيح ببلجيكا

تمكن المنتخب السلوفاكي، من صنع أول مفاجآت كأس أمم أوروبا 2024، بالفوز أمام المنتخب البلجيكي، في إطار مواجهة الجولة الأولى للمجموعة الخامسة للمنافسة.

وإنتهت المواجهة، التي إحتضنها ملعب “دويتش بانك بارك”، اليوم الإثنين، بمدينة فرانكفورت الألمانية، بنتيجة هدف دون مقابل، من تسجيل الجناح الأيمن للمنتخب السلوفاكي، إيفان شرانز، في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

وعرفت المواجهة، تسجيل بلجيكا، هدفين في المواجهة، وتم رفضهما، في الدقيقتين 57 و 86 من الشوط الثاني، عن طريق مهاجمها، روميلو لوكاكو. وتم رفض الهدف الأول بسبب التسلل على المهاجم لوكاكو، فيما تم رفض الهدف الثاني، بسبب لمس اللاعب أوبيندا دي لويس الكرة بيده، قبل تمريره الكرة لزميله لوكاكو.

وللإشارة، تحتل سلوفاكيا، وصافة المجموعة الخامسة لكأس أمم أوروبا، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر، المنتخب الروماني، الذي حقق الفوز، أمام منتخب أوكرانيا، بثلاثية نظيفة.

Massive upset for Les Diables!

🇸🇰 #Slovakia stun 🇧🇪 #Belgium 1-0. #Lukaku has a nightmare, missing 3 big chances & seeing 2 goals disallowed.⚽️🚫#Schranz puts Slovakia ahead in the 7th minute and they hang on for a sensational win! #BELSKV #EURO2024pic.twitter.com/Z3HG9s2YBn

— Nidal Khattar (@nzkhattar) June 17, 2024