أورو 2024.. سلوفينيا تتأهل للدور ثمن نهائي لأول مرة في تاريخها

تأهل المنتخب السلوفيني، لأول مرة في تاريخه، إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، بعد أن حقق ثلاث تعادلات في المجموعة الثالثة.

وفرض المنتخب السلوفيني، اليوم الثلاثاء، التعادل السلبي، أمام منافسه المنتخب الإنجليزي، ليرفع رصيده للنقطة الثالثة، بعد ثلاث تعادلات، أمام كل من الدانمارك، صربيا، وإنجلترا. ويضمن بذلك التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا، كأفضل صاحب مركز ثالث، ولأول مرة في تاريخ مشاركاته بالمنافسة. حيث تعد هذه المشاركة الثانية في تاريخ المنتخب السلوفيني، في بطولة كأس أمم أوروبا، بعد نسخة عام 2000، التي غادرها من دور المجموعات.

كما إحتل المنتخب الإنجليزي، صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، من فوز أمام صربيا بهدف دون مقابل، وتعادلين سلبيين، أمام كل من الدانمارك و سلوفينيا.

فيما إحتل المنتخب الدانماركي، وصافة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد ثلاث تعادلات، أمام سلوفينيا و الدانمارك، بهدف لمثله في المواجهتين، وتعادل سلبي أمام صربيا، والتي أقصيت من المنافسة، بعد إحتلالها المركز الرابع والأخير في المجموعة، برصيد نقطتين فقط، بتسجيها هزيمة أمام إنجلترا بهدف دون مقابل، وتعادل بهدف لمثله أمام سلوفينا، وتعادل سلبي أمام الدانمارك.