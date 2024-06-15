“أورو 2024”.. سويسرا تحقق فوزا مثيرا أمام المجر

حقق المنتخب السويسري، عصر اليوم السبت، انتصارا مثيرا أمام نظيره المجري، استقر على نتيجة 3-1، في افتتاح مشواره المنتخبين ضمن بطولة أمم أوروبا 2024 الجارية بألمانيا.

وتقدمت سويسرا، بثنائية نظيفة، عن طريق كوادوه داوه (د12) وميشيل أيبشير (د 45). قبل أن ينجح لاعب المجر، بارناباس فارغا، في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 66.

وهو الهدف الذي جعل المجريين يضغطون بقوة على دفاع سويسرا، من أجل تعديل النتيجة. الأمر الذي استغله رفقاء نجم ليفركوزن الألماني، تشاكا، من أجل تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90+3، عن طريق بريل إيمبولو.

وبهذا التحق المنتخب السويسري، بالبلد المضيف ألمانيا، في صدارة ترتيب المجموعة الأولى لـ “أورو2024″، بعدما دشن “المانشفات” المنافسة الأوروبية، أمس الجمعة، بانتصار كبير على اسكتلندا، استقر على نتيجة 5 -1.