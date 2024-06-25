أورو 2024.. فرنسا تتأهل للدور 16 في المركز الثاني من المجموعة الرابعة

تمكن المنتخب البولندي، من فرض التعادل أمام نظيره الفرنسي، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، ضمن دور مجموعات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، هدف المباراة الوحيد، من علامة الجزاء، في الدقيقة 56 من الشوط الثاني. في المواجهة التي إحتضنها ملعب “سينغنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند، اليوم الثلاثاء.

فيما عدل مهاجم المنتخب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، النتيجة لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة 79 من الشوط الثاني، من علامة الجزاء.

وبهذا التعادل، رفع “الديكة” رصيدهم للنقطة رقم 5، في المركز الثاني، في المجموعة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى أمام النمسا، بهدف دون مقابل، وتعادل أمام هولند، دون أهداف، والتعادل بهدف لمثله أمام بولندا.

فيما غادر المنتخب البولندي، المنافسة من الدور الأول، باحتلاله المركز الأخير في المجموعة ، بعد إنهزامين أمام هولندا بهدفين مقابل هدف، و خسارة أمام النمسا بثلاث أهداف مقابل هدف، وتعادل أمام فرنسا بهدف لمثله.