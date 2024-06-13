أورو 2024.. موعد جديد للمنافسة والمتعة بين عمالقة أوروبا

ستكون أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مشدودة انطلاقا من يوم غد الجمعة، اتجاه ألمانيا، التي تحتضن بطولة أمم أوروبا 2024.

وتنتطلق هذه الطبعة، من بطولة أمم أوروبا، سهرة يوم غد الجمعة، بمباراة افتتاحية، ستجمع المنتخب الألماني، بنظيره الاسكتلندي.

كما ستكون الجماهير الرياضية، على موعد جديد مع التنافس، الفرجة، والمتعة، التي ستظمنها المنتخبات الأوروبية، طيلة شهر كامل من هذه المنافسة.