أورو 2024.. موعد جديد للمنافسة والمتعة بين عمالقة أوروبا
بقلم كريم تيغرمت
ستكون أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مشدودة انطلاقا من يوم غد الجمعة، اتجاه ألمانيا، التي تحتضن بطولة أمم أوروبا 2024.
وتنتطلق هذه الطبعة، من بطولة أمم أوروبا، سهرة يوم غد الجمعة، بمباراة افتتاحية، ستجمع المنتخب الألماني، بنظيره الاسكتلندي.
كما ستكون الجماهير الرياضية، على موعد جديد مع التنافس، الفرجة، والمتعة، التي ستظمنها المنتخبات الأوروبية، طيلة شهر كامل من هذه المنافسة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
صيف كروي ساخن وممتع 🔥
إليكم جميع مباريات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا 🏆
Via: @Radar_Kora #euro2024 pic.twitter.com/7Fy3zhswkk
— يورو 2024™ | EURO2024™ (@Uefaworld1) June 9, 2024
برأيكم ..
ما هي المجموعة الأقوى ؟🤔#يورو2024 | #EURO2024 pic.twitter.com/2e5BMNHT3Z
— يورو 2024™ | EURO2024™ (@Uefaworld1) June 10, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/MNFZH