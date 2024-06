“أورو 2024”.. هولندا تدشن مشوارها بانتصار صعب أمام بولندا

حقق المنتخب الهولندي، انتصارا صعبا وشاقا، مساء اليوم الأحد، على حساب نظيره البولندي، في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 4 من كأس أمم أوروبا “أورو 2024″، الجارية وقائعها بألمانيا.

وتقدم منتخب بولندا، في النتيجة بهدف مبكر، عند الدقيقة الـ 16. عن طريق اللاعب أدم بوكسا، ليتأتي الرد سريعا من الطواحين، بأقدام اللاعب كودي جاكبو، بهدف في الدقيقة الـ 29، انتهى عليه الشوط الأول.

واستمر الشوط الثاني، على وقع التعادل الايجابي. إلى غاية الدقيقة الـ 83. حينما نجح فاوت فيخهورست، في إهداء المنتخب الأولمبي، 3 نقاط ثمينة في سباق التأهل عن المجموعة الرابعة. التي تضم أيضا كل من فرنسا والنمسا.

Weghorst off the bench to inspire Oranje 🟠#EURO2024 | #POLNED pic.twitter.com/6AzLm0bwYg

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024