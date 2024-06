أورو2024.. بلجيكا تُحيي أمالها في التأهل إلى الدور 16 بعد فوزها أمام رومانيا بثنائية

تمكن المنتخب البلجيكي، اليوم السبت، من الفوز أمام المنتخب الروماني، بثنائية نظيفة، وإحياء أماله في التأهل إلى الدور 16 من منافسة كأس أمم أوروبا 2024، بملعب “راين إينرجي” بمدينة كولن.

بعد الفوز في هذه المواجهة، التي تندرج في إطار، الجولة الثانية، للمجموعة الخامسة، ضمن دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي إحتضنها وإفتتح المنتخب البلجيكي، باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، عن طريق لاعب خط الوسط، يوري تيليمانس، في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وعرف اللقاء، تسجيل المهاجم روميلو لوكاكو، هدفا في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، لكنه تم رفضه، بعد العودة إلى “الفار”، وهو الهدف الثالث، الذي يتم رفضه للاعب البلجيكي، في هذه المنافسة.

وفي الدقيقة 79 من الشوط الثاني، عزز لاعب خط الوسط، كيفن دي بروين، تقدم “الشياطين الحمر”، وبصم على الهدف الثاني لمنتخب بلاده في اللقاء.

وللإشارة، حقق المنتخب البلجيكي، أول فوز له في المنافسة، بعد أن خسر في الجولة الأولى، أمام منتخب سلوفاكيا، بهدف دون رد.

كما إرتقى المنتخب البلجيكي، بهذا الفوز، إلى صدارة المجموعة الخامسة، مستفيدا من خسارة المنتخب السلوفاكي أمام نظيره الأوكراني، بهدفين مقابل هدف، وفوزه في المواجهة المباشرة أمام المنتخب الروماني، اليوم السبت.

