أوريبوني: “أطمح لمساعدة الاتحاد على تحقيق أهدافه والتتويج بالألقاب”

كشف المستقدم الجديد لفريق اتحاد العاصمة، توميسانغ أوريبوني، عن سعادته بالانضمام للفريق، وأهدافه المستقبلية.

وصرح توميسانغ، للصفحة الرسيمة للفريق: “تلقيت اتصالات من مسؤولي اتحاد العاصمة، ولم أتردد في قبول عرض الفريق لخوض تجربة جديدة”.

كما أضاف: “مشاركة الاتحاد في منافسة كأس الكاف أحد العوامل التي حفزتني أكثر من أجل الالتحاق بهم للمشاركة في هذه المنافسة”.

وتابع توميسانغ أوريبوني: “أطمح لتحقيق المزيد مع النجاحات مع الاتحاد، من خلال مساعدة الفريق على بلوغ الأهداف المسطّرة، والتتويج بالألقاب”.