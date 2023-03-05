“أوريدو” تبرم اتفاقية تعاون جديدة مع “هواوي”

أعلنت مجموعة “أوريدو” عن إبرام شراكة مع عملاقة التكنولوجيا “هواوي”.

وتهدف الإتفاقية إلى توظيف تقنياتها المتطورة وحلول الاتصال اللاسلكي التي تقدمها ومن ضمنها الجيل الخامس، في عمليات بعض شركاتها العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنص الشراكة الجديدة بين مجموعتي أوريدو وهواوي على نشر رائدة الاتصالات للتقنيات المتطورة وحلول الاتصال اللاسلكي المقدمة من عملاقة التكنولوجيا. وذلك في كل من الكويت وعُمان والعراق وتونس. في خطوة تندرج ضمن جهودها الدؤوبة للتحديث المستمر لشبكاتها وتوفير تجربة متطورة لزبائنها في هذه الأسواق.

وجرى التوقيع على الاتفاقية خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2023، الحدث الأبرز في مجال الاتصالات والتكنولوجيا على مستوى العالم. والذي تستمر فعالياته لغاية الثاني من مارس الجاري في فيرا جران فيا بمدينة برشلونة الإسبانية.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو “نحن حريصون على إبرام الشراكات الاستراتيجية مع شركات رائدة مثل هواوي وتمتينها وتطويرها. إذ تتيح لنا الاستجابة بسرعة وكفاءة للمتطلبات الرقمية المتنامية للقطاع والأسواق. تجسد الاتفاقية الجديدة التزامنا الثابت بتبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. التي تمكننا من توفير تجربة محدثة ودائمة التطور لزبائننا”.

كما تأتي هذه الشراكة الجديدة في أعقاب الاتفاقية الاطارية العالمية الاستراتيجية التي وقعها الطرفان في عام 2021. وتمتد لخمسة أعوام وتنص على تعزيز التعاون الثنائي. كما تتزامن مع تسارع وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس 5G في قطاع الاتصالات بأنحاء متفرقة من العالم.

كما ستقوم هواوي بموجب هذا الفصل الجديد من الشراكة الوثيقة بين الجانبين بنشر شبكات إضافية في كل من الكويت وعُمان والعراق في منطقة الشرق الأوسط، كما ستتعاون مع أوريدو بخصوص خدمات معدات الاتصال اللاسلكي في تونس بمنطقة شمال إفريقيا.