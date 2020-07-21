أوريدو تتبرع بمبلغ 27 مليون دينار جزائري لفائدة الهلال الأحمر الجزائري

قامت شركة أوريدو الجزائر بالتبرع لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بـ27 مليون دينار، حسب بيان الشركة.

وقالت الشركة إنها تواصل في المساهمة بشكل إيجابي في جهود محاربة جائحة الكورونا وتتبرع بمبلغ يفوق 27 مليون دينار جزائري لفائدة الهلال الأحمر الجزائري.

وتم جمع هذا المبلغ حسب ذات البيان بفضل زبائن “Ooredoo” الذين تبرعوا طوال شهر رمضان المنصرم بـ 50 دج في كل عملية تعبئة أرصدتهم بقيمة 2000 دج أو أكثر وذلك من أجل دعم جهود الهلال الأحمر الجزائري في محاربة هذا الوباء.

وصرّح نائب المدير العام لاوريدو بسام آل ابراهيم: “تتشرف أوريدو بتقديم هذه المساعدة المالية التي تهدف الى مساندة ودعم جهود الهلال الأحمر الجزائري في أداء مهامها النبيلة لاسيما في إطار محاربة جائحة الكورونا”.

وساهم زبائن أوريدو، بشكل كبير في جمع وتحصيل هذه التبرعات.