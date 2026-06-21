أوريدو ترافق منتدى “رقمنة” وتدعم ترسيخ ثقافة جودة البرمجيات في الجزائر

رافقت مؤسسة Ooredoo الجزائر فعاليات الطبعة الرابعة والعشرين لمنتدى “رقمنة”، الذي نظمه التجمع الجزائري للفاعلين في الرقميات (GAAN) يوم 18 جوان 2026، في إطار التزامها المتواصل بدعم منظومة الرقمنة الوطنية وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

وجاءت هذه الطبعة تحت شعار “جودة واختبارات البرمجيات: ركيزة أساسية للتحول الرقمي الوطني”. حيث جمعت نخبة من الخبراء والمهنيين والفاعلين في القطاع الرقمي. لمناقشة أهمية جودة البرمجيات ودورها المحوري في إنجاح مشاريع التحول الرقمي وتعزيز موثوقية الأنظمة الرقمية.

وشهد المنتدى مداخلات لعدد من المختصين، من بينهم رئيس التجمع الجزائري للفاعلين في الرقميات، الهاشمي بن علي. ورئيس الهيئة الجزائرية لاختبار وجودة البرمجيات (ALTB)، عبد الوهاب قاوة. إلى جانب خبراء دوليين في مجال اختبار وجودة البرمجيات.

وتم خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، وتسليط الضوء على التحديات الراهنة. وآفاق تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي.

كما تميزت التظاهرة بالإعلان الرسمي عن إطلاق أكاديمية التجمع الجزائري للفاعلين في الرقميات (GAAN Academy). وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز مهارات الكفاءات الجزائرية. وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف، ومواكبة التطورات المتسارعة للمهن المرتبطة بالتحول الرقمي.

ومن خلال مرافقتها لهذا الحدث المرجعي، جددت Ooredoo الجزائر التزامها بالمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية. ودعم بناء منظومة رقمية مبتكرة وفعالة ومستدامة، بما يواكب التوجهات الوطنية في مجال الرقمنة والتحول التكنولوجي.