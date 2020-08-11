“أوريدو” تساهم بـ 15 مليون دينار جزائري لمحاربة فيروس كورونا

تبرعت مؤسسة Ooredoo بمبلغ 15 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية في إطار التضامن الوطني.

من خلال هذه الهبة المالية، تساهم Ooredooالمؤسسة المُواطنة، بصفة فعّالة في دعم الجهود المبذولة في إطار تسيير الأزمة الصحية.

وفي هذه المناسبة، صرح نائب المدير العام لـ Ooredoo بسام آل إبراهيم:” Ooredooجد فخورة بالانضمام الى الهبة التضامنية الوطنية لمحاربة فيروس كورونا.

وأضاف “يرمز هذا التبرع الى البعد المواطن لمؤسستنا التي تبقى جد ملتزمة الى جانب الجزائريين خلال هذا الظرف الاستثنائي. أجدد إرادة Ooredoo في مواصلة اسهامها والتزامها الفعّالين في محاربة انتشار هذا الوباء.”

يجدر الذكر أنه منذ ظهور هذا الوباء، بادرت Ooredooبالعديد من العمليات بمعية مختلف شركائها، على غرار الهلال الأحمر الجزائري، والكشافة الإسلامية الجزائرية ووزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

هذا و يتعلق الأمر بإطلاق قافلة تضامنية لفائدة الطاقم الطبي والعائلات المعوزةبالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، والتبرع بتجهيزات طبية لفائدة مستشفى بوفاريك، وتطهير دور العجزة بالتعاون مع الكشافة الإسلامية الجزائرية، ومنح 150 شريحة SIM لموظفي قطاع الصحة، والتبرع مؤخرا بمبلغ 27 مليون دينار جزائري لفائدة الهلال الأحمر الجزائري.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد Ooredoo التزامها وإسهامها إلى جانب الجزائريين والجزائريات في هذه الظروف الاستثنائية