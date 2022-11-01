“أوريدو” تشارك الشعب الجزائري الإحتفال بالذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية

عشية إحتفال الجزائر بالذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة التي تصادف الفاتح نوفمبر. تتقدم “أوريدو” للشعب الجزائري بأحر التهاني وأطيب التمنيات، بالخير واليمن والبركات. متمنية المزيد من الرقي والتقدم والإزدهار لكافة الجزائريين.

وأضافت أوريدو، أن هذه الذكرى العظيمة من تاريخ الجزائر والأمة العربية جمعاء، تؤرخ بطولات وتضحيات الشعب الجزائري في سبيل إسترجاع حريته واستقلاله.

وفي رسالة تهنئة للشعب الجزائري صرح المدير العام بسام يوسف آل إبراهيم: “بهذه المناسبة التاريخية العظيمة من تاريخ الجزائر. يطيب لي ان أتقدم باسمي الخاص وباسم جميع عمال أوريدو بأحر التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري بمناسبة الذكري اﻠ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة التي ألهمت العالم بأسره. بفضل التضحيات الجسام لأبناء وبنات الجزائر في سبيل ان تنعم الجزائر في كنف الحرية والاستقلال. واغتنم هذه المناسبة التاريخية المجيدة لأترحم على أرواح شهداء الجزائر الطاهرةوأدعو الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وابنائها.”

كما أطلقت “أوريدو” بمناسبة إحياء الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. ومضة اتصالية عبر مختلف القنوات التلفزيونية الوطنية تحت عنوان ” أنا الجزائر” حيث تبرز من خلالها فخر واعتزاز الشباب بجزائريتهم وبانتمائهم لأرض الشهداء.