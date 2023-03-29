“أوريدو” تطلق عرض ترويجي إستثنائي للإنترنت

أطلقت أوريدو Ooredoo عرضا ترويجيا جديدا، خاص بشهر رمضان، يسمح لهم التمتع بحجم مضاعف من الانترنت عبر تطبيقي YOOZ وMyOoredoo.

التطبيق مصمم خصيصا للاستجابة لاحتياجات الزبائن المتزايدة من الأنترنت، خاصة خلال شهر رمضان. وسيسمح هذا العرض الجديد والحصري لمشتركي YOOZ ومستخدمي My Ooredoo التمتع بحجم مضاعف من الانترنت، وهذا طيلة الشهر الفضيل.

للاستفادة من هذا العرض، على الزبون تحميل تطبيق YOOZ by Ooredooأو My Ooredoo المتوفرة عبر متاجر Play storeوHuawei App GalleryوApple App Store باللغة (العربية، الفرنسية والإنجليزية). بالإضافة كذلك إلى اختيار باقة الأنترنيت التي تناسبه بين اليومية، نصف شهرية أوشهرية المتاحة عبر كلا التطبيقين والإستمتاع بإنترنت مضاعفة بنفس الصلاحية.

بمناسبة الشهر الفضيل، ومن خلال هذا العرض الترويجي، تستمر Ooredoo في إثراء التجربة الرقمية لزبائنها بعروض مبتكرة مصممة. خصيصا لتلبية إحتياجاتهم والإرتقاء إلى مستوى توقعاتهم.