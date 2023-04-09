أوريدو تطلق مواقيت الصلاة لخدمتها خبرني

أطلقت “أوريدو” “خبرني” خدمة المعلومات التي تسمح للزبائن من استقبال كافة الأخبار على هواتفهم النقالة بالإضافة إلى ولوج لباقات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

لهذه السنة، أدمجت أوريدو باقة جديدة في خدمتها “خبرني” تسمح للزبائن من استقبال يوميا مواقيت الصلاة حسب منطقتهم.

حيث يمكن للزبون أن يتلقى طيلة الشهر الفضيل مواقيت الصلاة وذلك بالاشتراك في الخدمة ﺑ30 دج، صالحة لـ 30 يوم.

وللولوج لهذه الخدمة الجديدة، ما على الزبون سوى تشكيل الرمز *515# مجانا على هاتفه النقال. واختيار باقة “مواقيت الصلاة” أو ارسال الحرف اللاتيني “S” متبوع برقم الولاية الى الرقم 5222.

تجدر الإشارة أن خدمة “خبّرني” تقدم باقات أخرى متاحة بسعر 50 دج فقط. وتقترح محتوى ثري ومتنوع باللغتين العربية والفرنسية. لاسيما مواقيت الصلاة وكرة القدم والطبخ والتكنولوجيات الحديثة والثقافة العامة.

ومن خلال خدمة “خبرني”، تسعى Ooredoo لمرافقة زبائنها في حياتهم اليومية من خلال منحهم أفضل خدمات تتلاءم مع احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.