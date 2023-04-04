أوريدو تقدم خدمات بـ 1 دينار فقط

بوقوفها الدائم الى جانب الجزائريين،ترافق ooredoo زبائنها طوال الشهر الفضيل وتطلق”رمضانيات”. الخدمةالمتميزة التي تقدم محتوى مفيد،معلوماتي ومسلي.

تقدم خدمة”رمضانيات”عبر رسائل نصية قصيرة،محتوى ثري بالمعلومات اللازمة،بما فيها أوقات الإفطاروالإمساك. أوقات الصلاة وذلكﺑ1دج فقط للرسالة النصية القصيرة.

كما تمنح هذه الخدمة للزبون إمكانية اختيار ولايته واللغة التي يفضلها بين العربية والفرنسية.

تقدم خدمة “رمضانيات” أيضا معلومات أخرى تتكيّف مع الشهر الفضيل، لاسيما نصائح الطبخ. بوقالات، حكم وأمثال، نصائح صحية وغيرها من النصائح المفيدة.

للاستفادة من هذه الخدمة، ما على الزبون سوى تشكيل الرمز *5111# والاختيار بين الصيغتين المقترحتين:

-صيغة الاشتراك الشهري: بـ 100دج يتلقى الزبون يوميا محتوى ثري ومتنوع وذلك طيلة شهر رمضان.

-صيغة عند الطلب: يتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة وفقًالاختياره. بسعر 20 دج / للرسالة باستثناء أوقات الإفطار والإمساك المُحددبـ 1 دج فقط.

من خلال هذه الخدمة سهلة الاستخدام والتي يمكن الولوج إليها في أيوقت، ترافقOoredoo زبائنها طوال شهر رمضان المبارك. بحلول وخدمات تستجيب لمتطلبات.