أوريدو تقر تعويضات لزبائنها المتضررين من تذبذب الشبكة

أعلنت شركة أوريدو للإتصالات، اليوم الاثنين، عن إقرار تعويضات لجميع زبائنها المتضررين من تذبذب الشبكة، أمس الأحد.

وأفادت أوريدو، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن عودة شبكتها للتغطية، بعد الإضطرابات التي شهدتها أمس الأحد.

وحسب أوريدو، فقد تمكنت الفرق التقنية من حل المشكل الذي تم تحديده على الشبكة وعودة خدمات الصوت والأنترنت.

وتعمل أوريدو على تحسين شبكتها لتغطية باستمرار، من أجل تلبية الطلب المتنامي لزبائنها بصفة فعالة.

كما تلتزم أوريدو بتوفير جودة الخدمات وشبكة التغطية مثلى في جميع أنحاء الجزائر.

وأعلمت أوريدو زبائنها الذين تأثروا باضطرابات الشبكة، بأنه سيتم إطلاق إجراء تعويض لصالحهم قريبا.

وسيتلقى المعنيون رسالة نصية قصيرة على هواتفهم لإبلاغهم عن تفاصيل هذه العملية.