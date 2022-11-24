“أوريدو” تهدي لزبائنها وشركائها سفريات لعيش حماسة كأس العالم

وفاءً لتقاليدها خلال الأحداث الرياضية الكبرى، أهدت Ooredoo، مشغل الإتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. لزبائنها فرصة فريدة لعيش حماس كأس العالم 2022 في قطر.

حيث تم منح باقات سفر لزبائن وشركاء وموظفو Ooredoo لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم. التي تحتضنها دولة عربية لأول مرة في تاريخ هذه المنافسة المرموقة. كما تم سحب إنتقاء الفائزين المحظوظين من زبائن وشركاء وموظفو Ooredoo من خلال عملية سحب القرعة من أجل الإستفادة من باقات السفر والتنقل إلى قطر لعيش أجواء هذه المنافسة الكروية الكبيرة.

ويتعلق الأمر بزبائن YOOZ الفائزين في عملية سحب القرعة بعد مشاركتهم في تحدي من خلال خدمة “التكفل” التي تم إطلاقها شهر سبتمبر الفارط. وزبائن “Dima Ooredoo” الذين قاموا بتعبئة 2000 دج وأكثر ما بين 31 أوت و30 سبتمبر2022 وكذا شركاء وموظفو Ooredoo.

كما تسلّم الفائزون المحظوظون باقة سفر تضم تذكرة طائرة ذهابا وإيابا اتجاه قطر. بالإضافة كذلك إلى تذكرة الدخول إلى الملعب لمتابعة مباريات كأس العالم وكذا التكفل بإقاماتهم في الدوحة.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد Ooredoo مرة أخرى عن التزامها الى جانبزبائنها. شركائها وموظفيها من خلال منحهم فرصة عيش حماسة المنافسة الرياضية المرموقة في العالم.